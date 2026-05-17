きょう午後、広島県福山市で山火事が発生し、現在も延焼が続いています。記者「火の勢いは収まることがなく、ところどころで火柱が上がっています」火事があったのは広島県福山市赤坂町で、消防によりますと、午後2時半ごろ、近隣住民から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。近隣住民「100ｍくらい離れたところから、突然火が出てきたりして、そういう感じで点々と飛んで火が移っていった」警察によりますと、女性が廃材を