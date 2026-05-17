お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、絶対に結婚できないと思う芸人について語る場面があった。お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司がなかなか結婚できないという話題になると、有吉は「“結婚したい”と公言なさってる方で、できないのはもう山本と（ウエストランド）井口だね」と語る。山本が「もっといないですかね?」と言うも、有吉は