将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16・17の両日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井名人が123手で勝利した。この結果、背水の陣で初白星を狙った糸谷九段はシリーズ成績0勝4敗のストレートで敗退。悲願の初名人奪取はならなかったものの、盤上で見せた持ち前の力強い戦いぶりに、ファンからは惜しみない拍手が送られ