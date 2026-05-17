カンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（月曜、後１０・００）に出演する女優・小雪が、撮影後のルーティンを自身のＳＮＳで明かした。小雪は同作でヒロイン・星野茉莉（黒木華）の父で、民政党幹事長の星野鷹臣（坂東彌十郎）の後妻・桃花を演じている。１６日付のＳＮＳで「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ恒例の私服＋すっぴんです」と記し、すっぴん＆おし