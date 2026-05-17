日本代表の中村俊輔コーチ（４７）が１７日、千葉市内で行われたウオーキングイベント「キリンファミリーチャンレジカップ２０２６」に参加した。中村コーチは、元日本代表ＤＦ森脇良太氏、元なでしこジャパンＭＦ宮間あや氏、同ＭＦ阪口夢穂氏とともに、イベントに参加した子供からお年寄りまで幅広い年齢層とウオーキングフットボールを楽しんだ。同競技は、サッカー経験はもちろん、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、