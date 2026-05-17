お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅（３４）が１７日、コンビの公式Ｘ（旧ツイッター）で結婚を発表した。ＳｍａｒｔＦＬＡＳＨが同日、原田が昨年に結婚していたことを報じていた。これを受けて、コンビの公式「Ｘ」がコメントを発表。「皆様ＳｍａｒｔＦＬＡＳＨさんの記事につきまして、原田の結婚報道は事実でございます」と事実を認め「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となって