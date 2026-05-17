【その他の画像・動画等を元記事で観る】2022年に「このマンガがすごい！2022」（宝島社）オンナ編第１位を獲得し、Xに投稿された第1話は25.8万いいね を越え大きく拡散され話題を呼んだ『海が走るエンドロール』（秋田書店「ボニータ・コミックス」刊）。この度、本作のアニメーション映画化が決定。映画『聲の形』や『響け！ユーフォニアム』シリーズを手掛ける京都アニメーションが制作、石立太一が監督を務めることが発表さ