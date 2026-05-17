【モデルプレス＝2026/05/17】6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、5月16〜17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。オリジナルアルバムのリリースとドームツアーの開催を発表した。【写真】BE:FIRSTメンバーがハグした世界的歌姫◆BE:FIRST、初のスタジアムライブ開催5月16〜17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:F