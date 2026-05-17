焼津市で17日、毎年恒例の焼津みなとまつりが開催され、焼津市制75周年を記念してディズニーパレードも行われました。今回で72回目の開催となった「焼津みなとまつり」。会場では、焼津の特産「カツオのたたき」が無料で7500食ふるまわれ長蛇の列ができていました。（来場者）「おいしい！」さらに焼津市制75周年を記念しスペシャルパレードも行われました。パレードの目玉はこちら。（会場音）「ジャンボ