◆大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）東前頭１０枚目の元大関・朝乃山（高砂）は東同８枚目・欧勝馬（鳴戸）を上手投げで破り、５勝３敗とした。右のど輪をはねのけて前に出ると、動きながら左の上手を取り、豪快に投げて土俵にたたき付けた。「いい攻めができた」と手応えを示した。欧勝馬とは十両だった２３年春場所で白星を挙げて以来、２度目の対戦。幕内では初顔合わせだったが、元大関は「欧勝馬関も力をつ