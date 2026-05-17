（ジュネーブ中央社）世界保健機関（WHO）総会が18日からスイス・ジュネーブで開かれるのを前に、石崇良（せきすうりょう）衛生福利部長（保健相）率いる代表団が16日、現地に到着した。林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）も同行している。石氏は、総会の招待状は未だ届いていないものの、関連イベントを通じて台湾の医療分野における経験や強靭（きょうじん）性を世界に伝えたいとしている。台湾は2009年から16年までオブザ