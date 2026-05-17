ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi5月11日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年4月24日。ビジネスモデルに高評価！コスト高をこなし増益継続ひとつめの注目株は、コメダホールディングス（東証プライム・3543）だ。主力の喫茶店チェーン「コメダ珈