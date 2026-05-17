鹿児島市などでは17日、最高気温が30度を超え、県本土で今年初の真夏日となりました。17日の県内は各地で気温が上がり、伊佐市大口で33.2度、さつま町柏原で31.5度、鹿児島市でも30.1度と県内8地点で今年初の真夏日となりました。また、県内15地点では今年1番の暑さとなりました。（街の人）「とても暑い。熱中症とかならないか心配。風通しのいい服を着るようにしている」（街の人）「日差しが強いと思って帽子を着用した。熱