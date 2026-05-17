中国メディアの環球時報は15日、米ヤフーファイナンスに「中国車が車内空間の役割を再定義」という記事が掲載されたことを伝えた。それによると、記事は「中国の自動車市場で車内空間の役割が再定義されつつある」と述べ、多くの消費者が自動車を移動手段としてだけでなく、娯楽やインターネット生活の空間としても捉えるようになっていると言及。また、市場調査会社カウンターポイントの調査結果として、世界最大の自動車市場であ