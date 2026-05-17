中米首脳による北京での会談は、両国関係に「中米の建設的な戦略的安定関係」という新たな位置づけをもたらしました。すなわち、協力を主体とする前向きで安定した関係、節度ある競争による健全な安定、コントロール可能な対立を前提とした常態的安定、そして平和を見通せる持続的安定という「4つの安定」です。この「4つの安定」は、中米関係において「協力の足し算」が行われ、各分野でより多くの前向きな要素を増やしていく必要