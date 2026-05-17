元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演し、「一番腹立った」野球解説者からの言葉を明かした。1992年、野村克也監督率いるヤクルトは14年ぶりにリーグ優勝。古田氏も攻守でチームを支えた。しかし日本シリーズでは当時黄金時代を誇った西武に3勝4敗で敗れ、日本一に届かなかった。「当時の西武は4番・清原がいて石毛さん、秋山さん、1、2番