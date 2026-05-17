新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１７日代々木大会のＢブロック公式戦で、ロビー・イーグルス（３６）がエル・デスペラードを撃破し、初勝利を挙げた。開幕から２連敗と調子が上がらなかったイーグルスが、２０２４年大会覇者との戦いでついに本領を発揮した。デスペラードの足攻めに苦戦を強いられると、ハイペリオン（レッグラリアート）にカウンターのドラゴンスクリューを