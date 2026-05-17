今季限りでポルトガル１部スポルティングを退団するＭＦ守田英正（３１）は１６日（日本時間１７日）、ジル・ビセンテとのリーグ最終戦で後半２８分までプレー。３―０の勝利に貢献し、マンオブザマッチに輝いた。北中米Ｗ杯行きを逃した守田は、この日が現所属クラブのラストマッチ。試合後、サポーターからスタンディングオベーションでねぎらわれ、ルイ・ボルジェス監督と熱い抱擁をかわすと感極まる様子を見せた。そんな守