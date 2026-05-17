独ブンデスリーガ最終節海外サッカー、独ブンデスリーガ最終節が16日に各地で行われ、ヴォルフスブルクの21歳FW塩貝健人がザンクト・パウリとの一戦で後半43分から途中出場した。試合終盤、相手MF藤田譲瑠チマとの激しいマッチアップが話題に。森保ジャパンの北中米ワールドカップ（W杯）メンバー発表直後の試合で、タックルで倒された直後の潔き振る舞いに反響が広がっている。15日のW杯北中米大会メンバー発表から1日後に行