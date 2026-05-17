「フヨフヨしてそうで可愛い♡」「わき腹モミモミした～い！」と絶賛されているのは、飼い主さんがご飯を食べようと食卓にやってきた瞬間、目の前に現れた猫ちゃんの光景。一世を風靡した『幻の生物』そっくりなその姿が可愛いと、たくさんのコメントが寄せられることに。投稿は12万表示を突破する反響を見せることとなりました。 【写真：椅子の上にいた猫の『フォルム』が……幻の生物そっくりな光景】 ご飯を食