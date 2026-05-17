猫の寿命を短くする「ご飯の与え方」4選 1.人間の食べ物をお裾分けする 人間がおいしいと感じる料理には、猫の体には多すぎる塩分、糖分、香辛料が含まれています。 例えば、ほんの少しのハムや焼き魚であっても、体の小さな猫に負担をかける可能性があります。 また、玉ねぎやチョコレートのように、猫が食べると中毒症状を起こして命を落とす危険な食材も身近に溢れています。 欲しがる顔を見る