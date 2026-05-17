自分の感情やしたいことを正確に言葉で伝えるのは、大人の我々でも難しいことです。ましてや幼い子どもとなると上手く伝えられず泣き出してしまったり、物や人に当たってしまいケンカに発展してしまうケースもあるかと思います。筆者の息子も自分の気持ちが上手く伝えられずにお友達を叩いてしまったことがありました。この時、相手ママの対応がとても印象的だったのでご紹介いたします。 保育園でのトラブル！ 謝罪すると