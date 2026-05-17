25万回以上視聴され1.3万「いいね」を集めているのは、飼い主さんが名前を呼んだときの可愛い行動。キュートな姿に、視聴者からは「何回も振り向いて可愛い」「めっちゃ可愛い～」「『ふあああああ！』て言っちゃった」などのコメントが寄せられています。 【動画：階段を下りようとしていた子猫→『名前』を呼んでみたら…尊すぎる『まさかの行動』】 名前を呼んでみると？ Instagramアカウント「てん」に投