元乃木坂46で女優の相楽伊織(28)が14日、デジタル限定写真集「Afternoon Blur」（ワニブックス)をリリースした。 【写真】成熟したオトナの魅力が充満しています 研ぎ澄まされたボディラインに、たわわな果実としなやかな曲線美が際立つカットの数々を収録。ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまで、成熟した女性ならではの奥行きある表情と洗練された姿を余すことなく切り取っている。 上質な大人の魅