グラビアアイドルの葵りんご(24)が、12日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】これが「日本一の天然アップルぱい」すっごい迫力！ 葵は「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを受賞したグラビアアイドル。“B90”砲が自慢で、「日本一の天然アップルぱい」を自称している。 同号では、初登場ながら8ページにわたってグラビアを展開。大胆衣装からあふれんばかりの「天然アップルぱい」を存分に披露し