女優・のんが１７日までに自身のＳＮＳを更新。激変した近影に絶賛の声が上がっている。インスタグラムに、ベージュのセットアップを着用し、ＦＥＮＤＩのバッグを持った写真を複数枚アップしたのん。前髪をセンターで分けて大人っぽいメイクをし、キリッとしたクールな表情をしている。のんは、本名「能年玲奈」で活動していた２０１３年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロインを演じてブレイク。１６年