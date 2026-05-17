TOBE所属アーティストが集結するライブ『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』が、5月16日、17日の2日間にわたり北海道・大和ハウス プレミストドームで開催された。4月の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を含む全5公演で約17万人を動員。さらに、同公演の模様が5月29日午前0時からPrime Videoで独占配信されることも発表された。【過去のライブ写真】それぞれの魅力放つ…Number_iらグループカット同公演には、Number_i、IM