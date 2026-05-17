滝沢秀明社長（44）率いいるTOBEのアーティストが集結するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」北海道公演が16、17日の2日間、大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開催された。同公演には三宅健（46）、北山宏光（40）、Number_i、IMP．、ISSEI（22）、CLASS SEVENなどのTOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露。4月に開催したバンテリンドームナゴヤでの愛知公演と合わせ、2会場5公