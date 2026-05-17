北中米3カ国、アメリカ、カナダ、メキシコで共催される北中米W杯は、過去最大規模で行われる。出場国が48カ国に増え、グループリーグはA〜Lまで全部で12もある。これまで、決勝トーナメントに進出するのは16カ国でラウンド16からのスタートだったが、今大会は32カ国がグループリーグを突破し、ラウンド32が行われる。気候や移動の面でも選手への負担が大きく、優勝するためには8試合を勝ち抜かなければならない。過去一、過酷で