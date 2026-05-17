きょう（17日）午後8時過ぎ、岡山県玉野市小島地で「家が燃えている」と隣に住む人から消防に通報がありました。 【写真を見る】岡山県玉野市小島地で住宅火災住人の50代の男性が救急搬送【岡山】 消防によりますと、住宅の母屋と離れが全焼したということです。 この火事でこの家に住む50代の男性が、煙を吸い病院に搬送されました。軽傷の見込みだということです。