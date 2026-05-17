プレミアリーグ昇格を決めたコベントリーがMFの獲得を検討している。20-21シーズンからチャンピオンシップに所属し、今季はリーグ優勝を決めてプレミアリーグ昇格を掴んだコベントリー。指揮官は元チェルシーのフランク・ランパードで、日本代表の坂元達裕が在籍している。『Football Insider』によると、ターゲットは元リヴァプールのジョルジニオ・ワイナルドゥム。イングランドではニューカッスルとリヴァプールでのプレイ経験