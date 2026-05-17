アーセナルが、ポルトに所属するデンマーク代表MFヴィクトル・フロホルト（20）の獲得に興味を持っているようだ。イギリス『THE Sun』が伝えた。昨夏にコペンハーゲンからポルトへ加入したフロホルトは、豊富な運動量を生かした献身性溢れるプレイやビルドアップ能力を兼ね備えたボックス・トゥ・ボックス型のMF。今季は公式戦52試合に出場して8ゴール6アシストの数字を残している。そのフロホルトに対して、マンチェスター・ユナ