KabuK Styleが運営するつみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」は、旅のAIアシスタント「ハフィー」の提供を開始した。ハフィーはHafHアプリ内のチャット検索機能として実装されており、「ペットと泊まれるホテル」「子供と添い寝できるホテル」「新千歳空港からアクセスの良いホテル」といった自然な言葉で話しかけるだけで最適なホテルを提案する。価格・設備・立地といった従来の条件検索に加え、会員が投稿した1万件以上の宿泊体