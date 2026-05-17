◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）西前頭８枚目・朝白龍（高砂）が、東前頭７枚目・千代翔馬（九重）を寄り切って、３勝５敗とした。連敗を４で止めて「まわしを取れて良かった。流れがここから変われば」と話した。今場所は幕内３場所目で自己最高位の西前頭８枚目。幕内経験豊富な実力者らとの対戦に「力の差を感じるわけではないが、土俵の上で長くやっている人と、経験の差を感じる部分がある」と語った。