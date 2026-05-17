◆春季高校野球関東大会▽２回戦専大松戸１１―４花咲徳栄＝７回コールド＝（１７日・千葉県野球場）好投手を続々と輩出する専大松戸。その系譜にまた一人、楽しみな剛腕が出現した。背番号１８ながらＭＡＸ１４８キロの２年生右腕・畠山真大が、花咲徳栄戦に先発。６回途中を５安打４失点も、最速１４６キロを計測するなど、大器の片りんを示した。「とにかく、思いっきり腕を振ることを意識してやりました。まだまだな部分