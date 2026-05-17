◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）「３番・遊撃」で先発出場した巨人の泉口友汰内野手が３打数１安打１四球でチームの６連勝に貢献した。０―０の初回１死一塁で迎えた第１打席。２７歳の誕生日でバッターボックスに立つと、応援団が演奏するバースデーソングが東京Ｄに響いた。「なかなか結果が出ていない中でも応援してくれるファンのみなさんがいる。何とか結果を出したいと思って打席に立ち