将棋の第８４期名人戦七番勝負第４局が１７日、大阪・高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で前日から指し継がれ、藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝が１２３手で挑戦者の糸谷哲郎九段を破り、シリーズ４勝０敗で棋戦４連覇を達成した。糸谷九段の力戦に苦しめられた。「序盤から中盤にかけて強く指され、押し込まれてしまった。こちらもより積極的な指し方をどこかで見いださなければいけなかったと感じています」と反