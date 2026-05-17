5月17日、東京競馬場で行われた春の古馬牝馬女王決定戦、ヴィクトリアマイル（G1・芝1600m）は、1番人気に支持されたルメール騎乗のエンブロイダリーが貫禄の勝利でG1・3勝目をマークした。2着にはオークス馬のカムニャックが入り、上位人気勢がきっちりと能力を出し切ったレースだった。ヴィクトリアマイル、勝利ジョッキーコメント1着エンブロイダリー「嬉しい！特に僕にとって世界でのG1・100勝目です。気持ちがすごくいい