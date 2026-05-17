【モデルプレス＝2026/05/17】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】28歳札幌出身美女、美脚スラリのアイドル風ミニドレス姿◆佐藤ノア、ミニドレスで凱旋ランウェイ札幌市出身の佐藤は、フリルがたくさんあしらわれたピンクのアイドル風ミニドレスでスラリと