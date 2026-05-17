岡山桃太郎早嶋健太選手[30] 5月16日と17日、神戸市で障害者野球の春の全国大会が開かれ、16チームが熱戦を繰り広げました。 秋の全国大会6連覇中の岡山桃太郎は、2回戦で名古屋ビクトリーと対戦しました。岡山は11月の世界大会の日本代表にも選ばれているエース・早嶋健太が先発しましたが、立ち上がりから名古屋打線につかまってしまいます。1回、同じく日本代表の名古屋・宮下拓也にランニング