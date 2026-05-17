俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったとの報が入る。九死に一生を得た秀吉と羽柴小一郎（仲野太賀）は久秀との談