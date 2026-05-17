◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武の新助っ人ワイナンスが、来日初登板で初勝利を挙げた。右肘痛で出遅れていた右腕は、6回で99球を投げて5安打2失点。2回には安打と四死球で無死満塁とするも、無失点で踏ん張る。3回に上川畑、レイエスの適時打で2点の先制を許すも、4回は3者連続三振。粘り強い投球で味方の逆転を呼び込んでの白星に「「すごくうれしい。チームが首位に立ったことが一番」