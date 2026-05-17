中村倫也主演の映画「君のクイズ」の公開初日舞台挨拶が１５日に東京都内で行われ、登場した共演の森川葵（３０）の黒ドレス姿が話題となっている。髪をウエーブに、黒のチューブドレス＆ヒールの姿で登壇した。ストレート髪の清純イメージから、雰囲気を大きく変えてきた。ネットでも話題になり「なんか雰囲気変わった」「シャープになった感じする」「めっちゃキレイ」「ドレス可愛い」「めっちゃ美人さん」との反応が集ま