【東エルサレム＝福島利之】イスラエルが占領する東エルサレム旧市街の南東側に隣接するシルワンで、イスラエル当局によるパレスチナ人住民を追放する動きが進んでいる。対象は２地区の数千人に及び、１９６７年の占領以来、最大規模となっている。聖地のある旧市街周辺を「ユダヤ化」し、パレスチナ国家の樹立を阻む狙いがある。シルワンで谷底となっている部分に位置するブスタン地区では、まるで空爆されたようにがれきが積