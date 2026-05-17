サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に選出されたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が１７日、都内で会見を行った。５度目の大舞台への決意を語るとともに、選出を巡り、自身への賛否についても言及した。５大会連続選出は日本代表史上最多で、アジア選手としても初めての快挙。「光栄に思います。カタールＷ杯から４年間苦しいこともたくさんあったが、たくさんの方々に支えられてここにたどり着けた。ただ、ここで終わりじゃない。