45歳のAさんは、12歳下の妻・Bさんと結婚して6年。5歳になる愛らしいわが子にも恵まれました。周囲からは「若い奥さんがいてうらやましい」と声をかけられますが、Aさんの心はすり減る一方です。【写真】3きょうだいが22年前の集合写真を再現！「AIかと思った」「美形一家！」妻のBさんは、常にスマートフォンを手放さず、AIとのやり取りを楽しんでいます。夫婦で意見が食い違うとBさんは即座にAIへ相談し、その回答をAさんに突き