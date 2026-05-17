言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。ひらめき力を駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・か □ じ（縦の言葉）・お □ が □（横の言葉）・さ □ ら（縦の