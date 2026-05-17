きょう（17日）夕方、岡山県赤磐市で納屋を全焼する火事がありました。 【写真を見る】「納屋が燃えている」と通報納屋1棟を全焼【岡山・赤磐市】 消防によりますと、きょう午後4時50分、赤磐市町苅田で「納屋が燃えている」と通報がありました。消防が消火にあたり、火は約1時間半後に消し止められましたが、赤磐市町苅田の羽原政明さん所有の木造平屋建ての納屋1棟、約60平方メートルを全焼しました。警察によりますと