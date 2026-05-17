きょう午後5時10分ごろ、山形県上山市仙石の市道で、南に向かって走っていた軽乗用車が、前を走っていた路線バスに追突する事故がありました。 この事故で、路線バスの54歳の運転手（山形市・男性）が腰の痛みを訴えていて、軽傷とみられています。当時、路線バスには乗客5人が乗っていましたが、乗客にけがはありませんでした。 また、軽乗用車を運転していた上山市の27歳の女性にもけがはありませんでした。警察が、事故の詳し