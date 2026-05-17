１７日、福山市で山火事が発生し現在も消火活動が続けられています。 ※17日午後6時半時点 １７日、午後２時半ごろ福山市赤坂町で「枯草が燃えている」と付近の住民から通報がありました。 現在も延焼が続いていますがこれまでのところけが人はいないということです。 消防車１２台とヘリコプターが出動し、消火活動が続いていますが鎮圧のめどは立っていません。 県内は乾燥した状態が続いていて消防などは引き続